Легіонер "Шахтаря" влітку може продовжити кар'єру в Англії

Вдалі виступи Манора Соломона в Лізі чемпіонів привернули до нього увагу з боку багатьох провідних клубів Європи.

Молодий ізраїльський півзахисник донецького "Шахтаря" Манор Соломон, який яскраво себе проявив в іграх групового турніру Ліги чемпіонів, заявив про те, що може продовжити кар'єру в Англії.

Про це він сказав журналістам Sport5.

"Ведуться переговори з командами з Англії. Влітку щось може статися. Я мрію грати в Англії. Мені здається, що для мене це найреальніший варіант. Крім того, команди з Англії платоспроможні", — сказав Соломон.

Соломон придбав Шахтар за 6 мільйонів євро у клубу "Маккабі Петах-Тіква" в січні 2019 року. Його контракт із гірниками розрахований до літа 2024 року.

Вдалі виступи футболіста в Лізі чемпіонів привернули до нього увагу з боку багатьох провідних клубів Європи. В останні час з'являлося багато повідомлень про його можливий перехід до "Арсеналу", водночас згадуються й інші команди, такі як "Манчестер Сіті", "Рома", "Аталанта" та "Лідс".

Зазначимо, донецький "Шахтар" уже відмовився продавати молодого ізраїльського півзахисника за 35-40 мільйонів євро одному з топ-клубів італійського чемпіонату. У "Шахтарі" вважають, що після короновірусного періоду зможуть отримати за Соломона набагато більшу суму, майже 50-60 млн євро. Інші клуби також цікавилися можливою покупкою талановитого ізраїльського гравця, але керівництво української команди не стало прислухатися до пропозицій.