"Слава Украине!": Лопес поблагодарил украинских болельщиков за поддержку (видео)

Американец закончил свое обращение на украинском языке.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес, отобравший титулы у Василия Ломаченко, обратился к своим украинским болельщикам со словами благодарности за поддержку.

Видеообращение Лопеса опубликовал в Instagram cпортивный юрист Николай Ковальчук, который сотрудничает с американцем.

Лопес передал своим украинским фанатам пламенный привет.

"Всем привет. Это Теофимо Лопес. Хочу поблагодарить всех своих фанов и сторонников из Украины. Слава Украине!" – сказал Лопес, произнеся последнюю фразу на украинском языке.

Многим пользователям соцсети понравилось видеообращение американца.

"Браво!", "Лопес красава", "Это был контрольный выстрел", – написали пользователи в комментариях.

Напомним, украинец Василий Ломаченко в объединительном бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе проиграл Теофимо Лопесу. Позже стало известно, что перед боем украинец получил травму плеча. 19 октября он был прооперирован в Лос-Анжелесе.