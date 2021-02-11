"Слава Україні!": Лопес подякував українським уболівальникам за підтримку (відео)

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес, який відібрав титули у Василя Ломаченка, звернувся до своїх українських уболівальників зі словами подяки за підтримку.

Відеозвернення Лопеса опублікував в Instagram спортивний юрист Микола Ковальчук, який співпрацює з американцем.

Лопес передав своїм українським фанатам полумʼяний привіт.

"Усім привіт. Це Теофімо Лопес. Хочу подякувати всім своїм фанам і прихильникам з України. Слава Україні!" — сказав Лопес, вимовивши останню фразу українською мовою.

Багатьом користувачам соцмережі сподобалося відеозвернення американця.

"Браво!", "Лопес красава", "Це був контрольний постріл", — написали користувачі в коментарях.

Нагадаємо, українець Василь Ломаченко в обʼєднавчому бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі на арені MGM Grand в американському Лас-Вегасі програв Теофімо Лопесу. Пізніше стало відомо, що перед боєм українець отримав травму плеча. 19 жовтня він був прооперований в Лос-Анжелесі.