Месси провел 900-й матч в карьере

За Барселону аргентинец провел 758 матчей, а в составе своей национальной сборной он выходил на поле 141 раз.

В рамках первого полуфинального поединка Кубка Испании "Барселона" на выезде проиграла "Севилье" со счетом 0:2, однако для лидера каталонского клуба Лионеля Месси этот матч стал знаковым.

Как сообщает MessiStats, этот поединок стал 900-м в карьере для аргентинского футболиста, включая игры за "сине-гранатовых" и за сборную Аргентину.

За все свои игры Месси забил 722 гола и отдал 303 результативные передачи. На его счету также 54 хетрика.

За "Барселону" Месси провел 758 матчей, в которых забил 651 гол и отдал 261 результативную передачу. В составе национальной команды аргентинец сыграл 141 поединок, забил 71 гол и выполнил 42 голевые передачи.

Напомним, Лионель Месси признан лучшим футболистом за последнее десятилетие (2011-2020) в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). За последние 10 лет форвард "Барселоны" выиграл четыре Золотых мяча и две Лиги чемпионов, завоевал шесть чемпионских титулов Ла Лиги, пять Кубков Испании и четыре Суперкубка страны.