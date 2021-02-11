Мессі провів 900-й матч у кар'єрі

За Барселону аргентинець провів 758 матчів, а в складі своєї національної збірної він виходив на поле 141 раз.

У рамках першого півфінального поєдинку Кубка Іспанії "Барселона" на виїзді програла "Севільї" з рахунком 0:2, проте для лідера каталонського клубу Ліонеля Мессі цей матч став знаковим.

Як повідомляє MessiStats, цей поєдинок став 900-м у кар'єрі для аргентинського футболіста, враховуючи ігри за "синьо-гранатових" і за збірну Аргентини.

За всі свої ігри Мессі забив 722 голи і віддав 303 результативні передачі. На його рахунку також 54 хет-рики.

За "Барселону" Мессі провів 758 матчів, в яких забив 651 гол і віддав 261 результативну передачу. У складі національної команди аргентинець зіграв 141 поєдинок, забив 71 гол і виконав 42 гольові передачі.

Нагадаємо, Ліонель Мессі визнаний кращим футболістом за останнє десятиліття (2011-2020) у рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS). За останні 10 років форвард "Барселони" виграв чотири Золотих м'ячі та дві Ліги чемпіонів, завоював шість чемпіонських титулів Ла Ліги, п'ять Кубків Іспанії та чотири Суперкубки країни.