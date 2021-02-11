Мюнхенская "Бавария" выиграла Клубный чемпионат мира, обыграв мексиканский "Тигрес" (видео)

Немецкий клуб выиграл со счетом 1:0. "Бавария" в этом году выборола все возможные кубки.

Сегодня (11 февраля) состоялся финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу в Мексике. Мюнхенский клуб выиграл у мексиканского "Тигреса" со счетом 1:0. Об этом сообщает UA-футбол.

За игру Бавария забила 2 мяча, но первый, после просмотра арбитром видео-повтора, отменили. Роберт Левандовский оказался в пассивном офсайде на пути к мячу.

Единственный засчитай гол мюнхенский клуб забил на 59-й минуте. Сперва его тоже не засчитали, но после повтора рефери все-таки принял решение засчитать гол. Его забил Бенжамен Павар после паса головой от Левандовского.

В ходе матча, Бавария имела еще несколько шансов по взятию ворот мексиканского клуба, но вратарь команды своими сейвами спасал клуб от еще большего поражения. Немецкий клуб контролировал ход игры, владел мячом (55/45), нанес 8 ударов в створ ворот, а также не получил ни одной карточки.

Отмечается, что "Бавария" в этом сезоне получила все возможные кубки. В июне-июле — Бундеслига и Кубок, в августе — Лига чемпионов. И вот теперь в коллекцию трофеев команды добавился Клубный чемпионат мира. Также в коллекции клуба Суперкубок УЕФА и чемпионата Германии.

[ + – ] Обзор матча

Напомним, 25 сентября "Бавария" второй раз в истории выиграла Суперкубок УЕФА.