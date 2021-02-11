Мюнхенська "Баварія" виграла Клубний чемпіонат світу, обігравши мексиканський "Тигрес" (відео)

Німецький клуб виграв з рахунком 1: 0. "Баварія" в цьому році виборола всі можливі кубки.

Сьогодні (11 лютого) відбувся фінальний матч Клубного чемпіонату світу з футболу в Мексиці. Мюнхенський клуб виграв у мексиканського "Тигресу" з рахунком 1: 0. Про це повідомляє UA-футбол.

За гру Баварія забила 2 м'ячі, але перший після перегляду арбітром відео-повтору скасували. Роберт Левандовський опинився в пасивному офсайді на шляху до м'яча.

Єдиний зарахований гол мюнхенський клуб забив на 59-й хвилині. Спершу його теж не зарахували, але після повтору рефері все-таки вирішив зарахувати гол. Його забив Бенжамен Павар після пасу головою від Левандовського.

У ході матчу Баварія мала ще кілька шансів взяти ворота мексиканського клубу, але воротар команди своїм сяйвом рятував клуб від ще більшої поразки. Німецький клуб контролював хід гри, володів м'ячем (55/45), завдав 8 ударів у створ воріт, а також не отримав жодної картки.

Зазначається, що "Баварія" в цьому сезоні отримала всі можливі кубки. У червні-липні — Бундесліга і Кубок, у серпні — Ліга чемпіонів. І ось тепер у колекцію трофеїв команди додався Клубний чемпіонат світу. Також у колекції клубу Суперкубок УЄФА і чемпіонату Німеччини.

[ + – ] огляд матчу

Нагадаємо: 25 вересня "Баварія" вдруге в історії виграла Суперкубок УЄФА.