Виталий Кличко стал лауреатом "Премии мира" WBC (фото)

Награда была вручена за популяризацию и развитие бокса в Украине.

Мэр Киева, а также легендарный украинский боксер Виталий Кличко стал лауреатом почетной награды Всемирного боксерского совета (WBC).

Об этом сообщается на сайте Klitschko-brothers.com.

Выдающийся боксер получил "Премию мира", вручаемую тем, кто популяризирует и развивает бокс.

Награда была присуждена в 2020 году "за то, что он активно пропагандировал бокс в Украине".

Виталий Кличко также имеет титул WBC – "вечный" чемпион мира в супертяжелом весе. Он является членом Международного зала боксерской славы. Вместе со своим братом Владимиром, Виталий внесен в Книгу рекордов Гиннесса – братья-чемпионы на двоих провели наибольшее количество боев в боксерском ринге.

Напомним, три боксерских поединка с участием братьев Кличко вошли в топ-50 за всю историю бокса.На 21-й позиции оказался проигранный Владимиром Кличко бой против британца Энтони Джошуа в апреле 2017 года. На 30-м месте расположился поединок Виталия Кличко против Леннокса Льюиса в июне 2003 года. Старший из братьев Кличко встречался еще с одним британцем – Дереком Чисорой в феврале 2012 года. Этот победный для Виталия поединок занял 34-е место.