Віталій Кличко став лауреатом "Премії миру" WBC (фото)

Нагорода була вручена за популяризацію та розвиток боксу в Україні.

Мер Києва, а також легендарний український боксер Віталій Кличко став лауреатом почесної нагороди Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Про це повідомляється на сайті Klitschko-brothers.com.

Видатний боксер отримав "Премію миру", яка вручається тим, хто популяризує та розвиває бокс.

Нагорода була присуджена у 2020 році "за те, що він активно пропагував бокс в Україні".

Віталій Кличко також має титул WBC — "вічний" чемпіон світу в суперважкій вазі. Він є членом Міжнародного залу боксерської слави. Разом зі своїм братом Володимиром, Віталій внесений до Книги рекордів Гіннесса — брати-чемпіони на двох провели найбільшу кількість боїв на боксерському рингу.

Нагадаємо: три боксерських поєдинки за участю братів Кличко увійшли в топ-50 за всю історію боксу. На 21-й позиції опинився програний Володимиром Кличком бій проти британця Ентоні Джошуа у квітні 2017 року. На 30-му місці розташувався поєдинок Віталія Кличка проти Леннокса Льюїса в червні 2003 року. Старший з братів Кличків зустрічався ще з одним британцем — Дереком Чісорою в лютому 2012 року. Цей переможний для Віталія поєдинок посів 34-е місце.