На Australian Open запретили вход болельщиков на трибуны

Локдаун начнется в субботу, 13 февраля, и продлится как минимум 5 дней.

На проходящем в австралийском Мельбурне теннисном турнире Australian Open объявлен локдаун для предотвращения распространения британского штамма коронавируса. Начиная с субботы, 13 февраля, по меньшей мере, следующие пять дней матчи турнира пройдут без зрителей.

Об этом сообщает пресс-служба Australian Open.

"Теннисная федерация Австралии продолжает бок о бок с правительством работать над тем, чтобы сохранить здоровье и обеспечить безопасность каждому. Правительство штата Виктория объявило пятидневный локдаун, который начинается в 11.59 в пятницу. Все сегодняшние сессии Australian Open пройдут, как было запланировано, с соблюдением протокола безопасности от коронавируса. Мы вынуждены сообщить всем, кто приобрел билеты, игроков и представителей их штабов, что начиная с субботы, 13 февраля, зрители на трибуны допускаться не будут", – говорится в сообщении.

Организаторы турнира были вынуждены принять данные меры из-за 19 случаев заражения коронавирусом, выявленных в отелях у людей, проходящих карантин по возвращении в Австралию.

Ранее на трибуны допускали по 12 500 болельщиков во время каждой сессии. Деньги за купленные билеты будут возвращены их владельцам.

"Стоимость приобретенных билетов на сессии в эти дни будет возвращена болельщикам в полном объеме", – говорится в сообщении.

Таким образом, встреча третьего раунда между украинкой Элиной Свитолиной и представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, запланированная на субботу, пройдет при пустых трибунах.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Свитолина уверенно обыграла 16-летнюю американку Кори Гауфф.