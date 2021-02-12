На Australian Open заборонили вхід уболівальників на трибуни

Локдаун почнеться в суботу, 13 лютого, і триватиме як мінімум 5 днів.

На австралійському тенісному турнірі Australian Open у Мельбурні оголошений локдаун для запобігання поширенню британського штаму коронавірусу. Починаючи із суботи, 13 лютого, щонайменше наступні пʼять днів матчі турніру пройдуть без глядачів.

Про це повідомляє прес-служба Australian Open.

"Тенісна федерація Австралії продовжує пліч-о-пліч з урядом працювати над тим, щоб зберегти здоровʼя і організувати безпеку кожному. Уряд штату Вікторія оголосив пʼятиденний локдаун, який починається о 11.59 у пʼятницю. Усі сьогоднішні сесії Australian Open пройдуть, як було заплановано, з дотриманням протоколу безпеки від коронавірусу. Ми змушені повідомити всім, хто придбав квитки, гравців і представників їхніх штабів, що починаючи із суботи, 13 лютого, глядачі на трибуни допускатися не будуть", — йдеться в повідомленні.

Організатори турніру були змушені прийняти ці заходи через 19 випадків зараження коронавірусом, виявлених у готелях у людей, що проходять карантин після повернення до Австралії.

Раніше на трибуни допускали по 12 500 уболівальників під час кожної сесії. Гроші за придбані квитки будуть повернуті їхнім власникам.

"Вартість придбаних квитків на сесії в ці дні буде повернута вболівальникам у повному обсязі", — йдеться в повідомленні.

Таким чином зустріч третього раунду між українкою Еліною Світоліною і представницею Казахстану Юлією Путинцевою, запланована на суботу, пройде за порожніх трибун.

У другому колі Відкритого чемпіонату Австралії Світоліна впевнено обіграла 16-річну американку Корі Гауфф.