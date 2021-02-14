"Понабирали уродов чернож***": "Десна" оказалась в центре расистского скандала (видео)

Оскорбление выкрикнули в адрес иностранных игроков луганской "Зари". Комментатор матча предположил, что прозвучало оно со стороны скамьи запасных "Десны".

В матче черниговской "Десны" и луганской "Зари", который состоялся 13 февраля 2021 года, между футболистами произошел конфликт. В его ходе прозвучала фраза "Понабирали, бл*, уродов чернож***!", которая попала на трансляцию игры. Комментатор матча предположил, что сказана она была со стороны скамьи запасных "Десны". Гендиректор "Зари" планирует обратиться с жалобой в УАФ.

Об этом рассказывает сайт города Чернигова.

Так, во время матча игрок "Десны" Калитвинцев получил желтую карточку за нарушение правил против иранского форварда Захеди. Однако на этом эпизод не завершился, и к месту событий, возле скамьи запасных "Десны", подошел еще один игрок "Зари", бразилец Жуниор Рейс. Его схватил за шею футболист "Десны" Будковский, за что также получил предупреждение от арбитра.

Во время этой потасовки из-за границ поля в адрес иностранных игроков луганской "Зари" и прозвучала фраза "Понабирали, бл*, уродов чернож***!". Она попала на официальную трансляцию игры, а комментатор матча предположил, что сказали ее со стороны скамьи запасных "Десны".

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По информации сайта города Чернигова, гендиректор "Зари" планирует обратиться из-за этой истории в комитет этики и честной игры Украинской ассоциации футбола.

Отметим, этот матч закончился со счетом 2:1 в пользу "Зари". Оба гола "Зари" забил Александр Гладкий, а для "Десны" автором гола стал Андрей Тотовицкий.

На текущий момент "Десна" занимает третье место в турнирной таблице сезона УПЛ. За 14 матчей на их балансе 23 очка. "Заря" же расположилась на четвертом месте. За 13 игр они тоже набрали 23 очка.

Напомним, капитан "Шахтера" Тайсон эмоционально попрощался с клубом, отметив, что "все длится столько, сколько необходимо, чтобы быть незабываемым".