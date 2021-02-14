"Понабирали виродків чорнож***": "Десна" опинилася у центрі расистського скандалу (відео)

Образу вигукнули на адресу іноземних гравців луганської "Зорі". Коментатор матчу припустив, що прозвучала вона з боку лави запасних "Десни".

У матчі чернігівської "Десни" і луганської "Зорі", який відбувся 13 лютого 2021 року, між футболістами стався конфлікт. У його ході прозвучала фраза "Понабирали, бл*, виродків чорнож***!", яка потрапила на трансляцію гри. Коментатор матчу припустив, що сказана вона була з боку лави запасних "Десни". Гендиректор "Зорі" планує звернутися зі скаргою в УАФ.

Про це розповідає сайт міста Чернігова.

Так, під час матчу гравець "Десни" Калитвинцев отримав жовту картку за порушення правил проти іранського форварда Захеді. Однак на цьому епізод не завершився, і до місця подій, біля лави запасних "Десни", підійшов ще один гравець "Зорі", бразилець Жуніор Рейс. Його схопив за шию футболіст "Десни" Будковський, за що теж отримав попередження від арбітра.

Під час цієї бійки з-за меж поля на адресу іноземних гравців луганської "Зорі" і прозвучала фраза "Понабирали, бл*, виродків чорнож***!". Вона потрапила на офіційну трансляцію гри, а коментатор матчу припустив, що сказали її з боку лави запасних "Десни".

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За інформацією сайту міста Чернігова, гендиректор "Зорі" планує звернутися через цю історію до комітету етики і чесної гри Української асоціації футболу.

Відзначимо, цей матч закінчився з рахунком 2: 1 на користь "Зорі". Обидва голи "Зорі" забив Олександр Гладкий, а для "Десни" автором гола став Андрій Тотовицький.

На поточний момент "Десна" посідає третє місце в турнірній таблиці сезону УПЛ. За 14 матчів на їх балансі 23 бали. "Зоря" ж розташувалася на четвертому місці. За 13 ігор вони теж набрали 23 бали.

Нагадаємо, капітан "Шахтаря" Тайсон емоційно попрощався з клубом, зазначивши, що "все триває стільки, скільки необхідно, щоб бути незабутнім".