Было тяжело найти ритм: Свитолина не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open (видео)

"Сегодня на корте я не чувствовала себя очень хорошо. Это меня огорчает, потому что до того я играла очень здорово", – прокомментировала поражение украинка.

Первая теннисная ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступление на турнире Australian Open в Мельбурне, проиграв в 1/8 финала американке Джессике Пегуле – 4:6, 6:3, 3:6.

Об этом сообщает БТУ.

Игра продолжалась 1 час 58 минут.

Украинка неудачно начала матч: в первом сете у нее не было ни одного брейкпойнта, тогда как Пегула реализовала один из четырех.

Второй сет Свитолина забрала в свою пользу, но в третьем ситуация вернулись к тому, что было в начале игры.

В решающем сете Пегула лидировала с брейком 4:1. Свитолиной удалось его сократить до 3:4, но затем украинка потеряла еще один гейм на своей подаче. Реализовав четвертый матчбол, американка оформила путёвку в четвертьфинал.

В целом, на счету Свитолиной 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7, тогда как у Пегулы 4 эйса, 2 двойных ошибки и 4 из 14 реализованных брейк-пойнта.

"Для меня это не был хороший день, я допускала слишком много ошибок. Тяжело выбрать одну причину, почему так было. Думаю, что это было сочетание разных факторов. Пегула также сыграла довольно хорошо, мне было тяжело найти ритм. Сегодня на корте я не чувствовала себя очень хорошо. Это меня огорчает, потому что до того я играла очень здорово, а сегодня по ощущениям был такой день, когда ничего не складывалось в мою пользу. Я не смогла это перебороть… В целом, я просто не могла сфокусироваться, – прокомментировала свое поражение украинка.

Для Свитолиной это пятое поражение на стадии 1/8 финала на "Шлемах" при 7 победах. Ранее на этой стадии украинская теннисистка проигрывала только соперницам из топ-20 рейтинга. Напомним, что в прошлом году Элина Свитолина завершила свое выступление в Мельбурне по итогам третьего круга.

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Напомним, на Australian Open объявлен локдаун для предотвращения распространения британского штамма коронавируса. Начиная с субботы, 13 февраля, по меньшей мере, следующие пять дней матчи турнира пройдут без зрителей.