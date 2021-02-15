Було важко знайти ритм: Світоліна не змогла пробитися до чвертьфіналу Australian Open (відео)

"Сьогодні на корті я не почувалася дуже добре. Це мене засмучує, тому що до того я грала дуже класно", — прокоментувала поразку українка.

Перша тенісна ракетка України Еліна Світоліна завершила виступ на турнірі Australian Open у Мельбурні, програвши в 1/8 фіналу американці Джесіці Пегула — 4:6, 6:3, 3:6.

Про це повідомляє БТУ.

Гра тривала 1 годину 58 хвилин.

Українка невдало розпочала матч: у першому сеті у неї не було жодного брейкпоїнту, тоді як Пегула реалізувала один із чотирьох.

Другий сет Світоліна забрала на свою користь, але в третьому ситуація повернулася до того, що було на початку гри.

У вирішальному сеті Пегула лідирувала з брейком 4:1. Світоліній вдалося його скоротити до 3:4, але потім українка втратила ще один гейм на своїй подачі. Реалізувавши четвертий матчбол, американка оформила путівку до чвертьфіналу.

Загалом, на рахунку Світоліної 4 ейси, 3 подвійні помилки і 3 реалізованих брейк-поїнти із 7, тоді як у Пегули 4 ейси, 2 подвійні помилки і 4 з 14 реалізованих брейк-поїнти.

"Для мене це не був хороший день, я припускалася занадто багато помилок. Важко вибрати одну причину, чому так було. Думаю, що це було поєднання різних факторів. Пегула також зіграла досить добре, мені було важко знайти ритм. Сьогодні на корті я не почувалася дуже добре. Це мене засмучує, тому що до того я грала дуже класно, а сьогодні за відчуттями був такий день, коли нічого не складалося на мою користь. Я не змогла це перебороти... у цілому, я просто не могла сфокусуватися", — прокоментувала свою поразку українка.

Для Світоліної це п'ята поразка на стадії 1/8 фіналу на "шоломах" при 7 перемогах. Раніше на цій стадії українська тенісистка програвала тільки суперницям із топ-20 рейтингу. Нагадаємо, що минулого року Еліна Світоліна завершила свій виступ у Мельбурні за підсумками третього кола.

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Нагадаємо, на Australian Open оголошено локдаун для запобігання поширенню британського штаму коронавірусу. Починаючи із суботи, 13 лютого, щонайменше, наступні п'ять днів матчі турніру пройдуть без глядачів.