Футболист из Ганы хочет стать первым темнокожим игроком сборной Украины (видео)
20-летний защитник Якубу Наджиб перешел в полтавскую "Ворсклу" в начале сентября 2018 года. Украину он назвал своим "вторым домом".
Уроженец Ганы Якубу Наджиб, играющий за полтавскую "Ворсклу", в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Бомбардир", рассказал, что он хочет стать первым в истории Украины темнокожим игроком национальной сборной по футболу.
"Да, я хочу стать первым темнокожим игроком в сборной Украины. Я хочу этого. Если есть такая возможность — конечно, я согласен. Мне нравится здесь. Украина — мой второй дом", — сказал футболист.
Он отметил, что Гана — его первый дом, где он вырос, однако "если позовут в украинскую сборную — пути назад уже не будет".
Наджееб также заявил, что ему нравится нынешняя сборная Украины по футболу под руководством Андрея Шевченко.
Отметим, для получения гражданства Украины человеку необходимо прожить на территории страны 5 лет. Поскольку Якубу Наджиб играет за полтавский клуб "Ворскла" с сентября 2018 года, то для получения гражданства ему необходимо прожить в Украине еще почти три года прежде, чем его смогут позвать в состав сборной.
Портал football.ua рассказывает, что в нынешнем сезоне УПЛ Наджиб отыграл за "Ворсклу" уже 14 матчей (1045 минут), за которые он, впрочем, особыми достижениями не отличился.
На текущий момент "Ворскла" занимает 5 позицию в сезоне УПЛ 2020/2021 годов. За 14 матчей они смогли заработать 21 очко.
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