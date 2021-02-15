Футболист из Ганы хочет стать первым темнокожим игроком сборной Украины (видео)

20-летний защитник Якубу Наджиб перешел в полтавскую "Ворсклу" в начале сентября 2018 года. Украину он назвал своим "вторым домом".

Уроженец Ганы Якубу Наджиб, играющий за полтавскую "Ворсклу", в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Бомбардир", рассказал, что он хочет стать первым в истории Украины темнокожим игроком национальной сборной по футболу.

"Да, я хочу стать первым темнокожим игроком в сборной Украины. Я хочу этого. Если есть такая возможность — конечно, я согласен. Мне нравится здесь. Украина — мой второй дом", — сказал футболист.

Он отметил, что Гана — его первый дом, где он вырос, однако "если позовут в украинскую сборную — пути назад уже не будет".

Наджееб также заявил, что ему нравится нынешняя сборная Украины по футболу под руководством Андрея Шевченко.

[ + – ] Наджееб рассказывает, что хочет играть за сборную Украины с 11:53

Отметим, для получения гражданства Украины человеку необходимо прожить на территории страны 5 лет. Поскольку Якубу Наджиб играет за полтавский клуб "Ворскла" с сентября 2018 года, то для получения гражданства ему необходимо прожить в Украине еще почти три года прежде, чем его смогут позвать в состав сборной.

Портал football.ua рассказывает, что в нынешнем сезоне УПЛ Наджиб отыграл за "Ворсклу" уже 14 матчей (1045 минут), за которые он, впрочем, особыми достижениями не отличился.

[ + – ] Якубу Наджиб в составе "Ворсклы" Фото: ФК "Ворскла"

На текущий момент "Ворскла" занимает 5 позицию в сезоне УПЛ 2020/2021 годов. За 14 матчей они смогли заработать 21 очко.

Напомним, недавно черниговская "Десна" оказалась в центре расистского скандала: во время игры в адрес иностранных футболистов луганской "Зари" прозвучала фраза "Понабирали, бл*, уродов чернож***!". Гендиректор "Зари" заявлял, что планирует обратиться с жалобой в УАФ.