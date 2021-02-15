Футболіст з Гани хоче стати першим темношкірим гравцем збірної України (відео)

20-річний захисник Якубу Наджиб перейшов у полтавську "Ворсклу" на початку вересня 2018 року. Україну він назвав своїм "другим домом".

Уродженець Гани Якубу Наджиб грає за полтавську "Ворсклу", в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі "Бомбардир", розповів, що він хоче стати першим в історії України темношкірим гравцем національної збірної з футболу.

"Так, я хочу стати першим темношкірим гравцем у збірній України. Я хочу цього. Якщо є така можливість — звичайно, я згоден. Мені подобається тут. Україна — мій другий дім", — сказав футболіст.

Він зазначив, що Гана — його перший дім, де він виріс, проте "якщо покличуть в українську збірну — шляху назад вже не буде".

Наджиб також заявив, що йому подобається нинішня збірна України з футболу під керівництвом Андрія Шевченка.

[ + – ] Наджиб розповідає, що хоче грати за збірну України з 11:53

Зазначимо, для отримання громадянства України людині необхідно прожити на території країни 5 років. Оскільки Якубу Наджиб грає за полтавський клуб "Ворскла" з вересня 2018 року, то для отримання громадянства йому необхідно прожити в Україні ще майже три роки перш, ніж його зможуть покликати до складу збірної.

Портал football.ua розповідає, що у нинішньому сезоні УПЛ Наджиб відіграв за "Ворсклу" вже 14 матчів (1045 хвилин), за які він, втім, особливими досягненнями не вирізнявся.

[ + – ] Якубу Наджиб у складі "Ворскли" Фото: ФК "Ворскла"

На поточний момент "Ворскла" займає 5 позицію у сезоні УПЛ 2020/2021 років. За 14 матчів вони змогли заробити 21 очко.

Нагадаємо, нещодавно чернігівська "Десна" опинилася в центрі расистського скандалу: під час гри на адресу іноземних футболістів луганської "Зорі" прозвучала фраза "Понабирали, бл*, виродків чернож***!". Гендиректор "Зорі" заявляв, що планує звернутися зі скаргою в УАФ.