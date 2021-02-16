UA
UA
Разделы
Материалы
Спорт

Моуринью возглавил рейтинг лучших тренеров XXI века

38
IFFHS, Жозе Моуринью , Футбол, Лучший тренер, Лига чемпионов, Лига Европы, кубок УЕФа
Фото: Gazeta.ru | Жозе Моуринью

Португальский специалист дважды выигрывал Лигу чемпионов, а также приводил свои команды к победе в Кубке УЕФА и Лиге Европы.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших футбольных наставников в XXI веке, с учетом их достижений за время работы в клубах или сборных, а также индивидуальных наград. Первое место занял нынешний главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.

 Об этом сообщается на сайте организации.

Португальский специалист дважды выигрывал Лигу чемпионов (с "Порту" и "Интером"), Кубок УЕФА (с "Порту") и Лигу Европы (с "Манчестер Юнайтед").

Вторую строчку в списке занял тренер сборной Германии Йоахим Лев, а "бронзу" поделили Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон.

Первая десятка рейтинга лучших тренеров XXI века по версии IFFHS:

  1.  Жозе Моуринью – 226 баллов
  2. Йоахим Лев – 213
  3. Алекс Фергюсон – 183
  4. Хосеп Гвардиола – 183
  5. Арсен Венгер – 181
  6. Карло Анчелотти – 165
  7. Висенте дель Боске – 157
  8. Диего Симеоне – 152
  9. Дидье Дешам – 131
  10. Марсело Бьелса – 121

Напомним, Жозе Моуринью возглавил лондонский "Тоттенхэм" год назад. Контракт рассчитан до конца сезона 2023 года. В год португалец будет зарабатывать 15 млн фунтов стерлингов — это почти вдвое больше, чем получал предыдущий тренер "шпор" Маурисио Почеттино.