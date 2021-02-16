Моуринью возглавил рейтинг лучших тренеров XXI века
Португальский специалист дважды выигрывал Лигу чемпионов, а также приводил свои команды к победе в Кубке УЕФА и Лиге Европы.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших футбольных наставников в XXI веке, с учетом их достижений за время работы в клубах или сборных, а также индивидуальных наград. Первое место занял нынешний главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.
Об этом сообщается на сайте организации.
Португальский специалист дважды выигрывал Лигу чемпионов (с "Порту" и "Интером"), Кубок УЕФА (с "Порту") и Лигу Европы (с "Манчестер Юнайтед").
Вторую строчку в списке занял тренер сборной Германии Йоахим Лев, а "бронзу" поделили Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон.
Первая десятка рейтинга лучших тренеров XXI века по версии IFFHS:
- Жозе Моуринью – 226 баллов
- Йоахим Лев – 213
- Алекс Фергюсон – 183
- Хосеп Гвардиола – 183
- Арсен Венгер – 181
- Карло Анчелотти – 165
- Висенте дель Боске – 157
- Диего Симеоне – 152
- Дидье Дешам – 131
- Марсело Бьелса – 121
Напомним, Жозе Моуринью возглавил лондонский "Тоттенхэм" год назад. Контракт рассчитан до конца сезона 2023 года. В год португалец будет зарабатывать 15 млн фунтов стерлингов — это почти вдвое больше, чем получал предыдущий тренер "шпор" Маурисио Почеттино.