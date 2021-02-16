Моуринью возглавил рейтинг лучших тренеров XXI века

Португальский специалист дважды выигрывал Лигу чемпионов, а также приводил свои команды к победе в Кубке УЕФА и Лиге Европы.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших футбольных наставников в XXI веке, с учетом их достижений за время работы в клубах или сборных, а также индивидуальных наград. Первое место занял нынешний главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.

Об этом сообщается на сайте организации.

Португальский специалист дважды выигрывал Лигу чемпионов (с "Порту" и "Интером"), Кубок УЕФА (с "Порту") и Лигу Европы (с "Манчестер Юнайтед").

Вторую строчку в списке занял тренер сборной Германии Йоахим Лев, а "бронзу" поделили Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон.

Первая десятка рейтинга лучших тренеров XXI века по версии IFFHS:

Жозе Моуринью – 226 баллов Йоахим Лев – 213 Алекс Фергюсон – 183 Хосеп Гвардиола – 183 Арсен Венгер – 181 Карло Анчелотти – 165 Висенте дель Боске – 157 Диего Симеоне – 152 Дидье Дешам – 131 Марсело Бьелса – 121

Напомним, Жозе Моуринью возглавил лондонский "Тоттенхэм" год назад. Контракт рассчитан до конца сезона 2023 года. В год португалец будет зарабатывать 15 млн фунтов стерлингов — это почти вдвое больше, чем получал предыдущий тренер "шпор" Маурисио Почеттино.