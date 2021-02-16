Моурінью очолив рейтинг кращих тренерів XXI століття
Португальський фахівець двічі вигравав Лігу чемпіонів, а також наводив свої команди до перемоги в Кубку УЄФА і Лізі Європи.
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) склала рейтинг найкращих футбольних наставників у XXI столітті, з урахуванням їх досягнень за час роботи в клубах або збірних, а також індивідуальних нагород. Перше місце посів нинішній головний тренер лондонського "Тоттенхема" Жозе Моурінью.
Про це повідомляється на сайті організації.
Португальський фахівець двічі вигравав Лігу чемпіонів (з "Порту" й "Інтером"), Кубок УЄФА (з "Порту") та Лігу Європи (з "Манчестер Юнайтед").
Другий рядок у списку посів тренер збірної Німеччини Йоахим Лев, а "бронзу" поділили Госеп Гвардіола ("Манчестер Сіті") та колишній наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон.
Перша десятка рейтингу кращих тренерів XXI століття за версією IFFHS:
- Жозе Моурінью — 226 балів.
- Йоахим Лев — 213.
- Алекс Фергюсон — 183.
- Госеп Гвардіола — 183.
- Арсен Венгер — 181.
- Карло Анчелотті — 165.
- Вісенте дель Боске — 157.
- Дієго Сімеоне — 152.
- Дідьє Дешам — 131.
- Марсело Б'єлса — 121.
Нагадаємо, Жозе Моурінью очолив лондонський "Тоттенхем" рік тому. Контракт розрахований до кінця сезону 2023 року. На рік португалець зароблятиме 15 млн фунтів стерлінгів — це майже вдвічі більше, ніж отримував попередній тренер "шпор" Маурісіо Почеттіно.