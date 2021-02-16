Моурінью очолив рейтинг кращих тренерів XXI століття

Португальський фахівець двічі вигравав Лігу чемпіонів, а також наводив свої команди до перемоги в Кубку УЄФА і Лізі Європи.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) склала рейтинг найкращих футбольних наставників у XXI столітті, з урахуванням їх досягнень за час роботи в клубах або збірних, а також індивідуальних нагород. Перше місце посів нинішній головний тренер лондонського "Тоттенхема" Жозе Моурінью.

Про це повідомляється на сайті організації.

Португальський фахівець двічі вигравав Лігу чемпіонів (з "Порту" й "Інтером"), Кубок УЄФА (з "Порту") та Лігу Європи (з "Манчестер Юнайтед").

Другий рядок у списку посів тренер збірної Німеччини Йоахим Лев, а "бронзу" поділили Госеп Гвардіола ("Манчестер Сіті") та колишній наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон.

Перша десятка рейтингу кращих тренерів XXI століття за версією IFFHS:

Жозе Моурінью — 226 балів. Йоахим Лев — 213. Алекс Фергюсон — 183. Госеп Гвардіола — 183. Арсен Венгер — 181. Карло Анчелотті — 165. Вісенте дель Боске — 157. Дієго Сімеоне — 152. Дідьє Дешам — 131. Марсело Б'єлса — 121.

Нагадаємо, Жозе Моурінью очолив лондонський "Тоттенхем" рік тому. Контракт розрахований до кінця сезону 2023 року. На рік португалець зароблятиме 15 млн фунтів стерлінгів — це майже вдвічі більше, ніж отримував попередній тренер "шпор" Маурісіо Почеттіно.