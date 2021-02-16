УАФ назвала сборную УПЛ по итогам 2020 года (фото)

Наибольшее представительство в символической сборной получило киевское "Динамо".

Украинская ассоциация футбола (УАФ) в рамках премии "Футбольные звезды Украины" назвала символическую команду Украинской премьер-лиги (УПЛ) по итогам 2020 года.

Об этом сообщается на сайте УАФ.

В сборную лучших попали шесть представителей "Динамо", четыре футболиста "Шахтера", а также форвард "Олимпика" Захеди Шахаба, который недавно перешел в "Зарю".

Символическая сборная УПЛ-2020:

Вратарь: Георгий Бущан ( "Динамо")

Защитники: Виталий Миколенко и Илья Забарный (оба — "Динамо"), Николай Матвиенко и Додо (оба — "Шахтер")

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон (оба — "Шахтер"), Николай Шапаренко, Виталий Буяльский и Виктор Цыганков (все — "Динамо")

Нападающий: Шахаб Захеди ( "Олимпик"/"Заря")

[ + – ] Шахаб Захеди

Напомним, лучшим футболистом Украины в 2020 году стал игрок киевского "Динамо" Виктор Цыганков. Лучшим украинским легионером в другой стране признали Руслана Малиновского, который выступает за итальянский клуб "Атланта". Автором лучшего гола признали игрока ровненского "Вереса" Геннадия Пасича, а лучший легионер, играющий в Украине – Тайсон из донецкого "Шахтера".