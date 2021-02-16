УАФ назвала збірну УПЛ за підсумками 2020 року (фото)
Найбільше представництво у символічній збірній отримало київське "Динамо".
Українська асоціація футболу (УАФ) в рамках премії "Футбольні зірки України" назвала символічну команду Української прем'єр-ліги (УПЛ) за підсумками 2020 року.
Про це повідомляється на сайті УАФ.
У збірну кращих потрапили шість представників "Динамо", чотири футболісти "Шахтаря", а також форвард "Олімпіка" Захеді Шахаба, який нещодавно перейшов у "Зорю".
Символічна збірна УПЛ-2020:
Воротар: Георгій Бущан ("Динамо")
Захисники: Віталій Миколенко та Ілля Забарний (обидва — "Динамо"), Микола Матвієнко і Додо (обидва — "Шахтар")
Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон (обидва — "Шахтар"), Микола Шапаренко, Віталій Буяльський та Віктор Циганков (усі — "Динамо")
Нападник: Шахаб Захеді ("Олімпік"/"Зоря")
Нагадаємо, найкращим футболістом України у 2020 році став гравець київського "Динамо" Віктор Циганков. Кращим українським легіонером в іншій країні визнали Руслана Малиновського, який виступає за італійський клуб "Атланта". Автором найкращого голу визнали гравця рівненського "Вереса" Геннадія Пасіча, а кращий легіонер, який грає в Україні — Тайсон із донецького "Шахтаря".