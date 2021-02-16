Украинская ассоциация футбола назвала лучшего футболиста страны в 2020 году

Лучшим футболистом признали игрока киевского "Динамо" Виктора Цыганкова. На церемонии опредилили также лучших тренеров, легионеров и молодых игроков.

Лучшим футболистом Украины в 2020 году стал игрок киевского "Динамо" Виктор Цыганков. К такому выводу пришли в Украинской ассоциации футбола, победителей номинаций объявили на торжественной церемонии в понедельник, 15 февраля.

Лучшим украинским легионером в другой стране признали Руслана Малиновского, который выступает за итальянский клуб "Атланта".

Самым выдающимся отечественным тренером признали Виктора Скрипника, тренирующего луганский клуб "Заря". Лучший зарубежный украинский тренер – Сергей Ребров, который занимается футболистами клуба "Ференцварош" в Венгрии.

Среди молодых игроков лучшим признали Илью Забарного из киевского "Динамо".

Автором лучшего гола признали игрока ровненского "Вереса" Геннадия Пасича, а лучший легионер, играющий в Украине – Тайсон из донецкого "Шахтера".

Как сообщалось ранее, футболист из Ганы хочет стать первым темнокожим игроком сборной Украины. 20-летний защитник Якубу Наджиб перешел в полтавскую "Ворсклу" в начале сентября 2018 года. Украину он считает своим "вторым домом".

Напомним, недавно черниговская "Десна" оказалась в центре расистского скандала: во время игры в адрес иностранных футболистов луганской "Зари" прозвучала фраза "Понабирали, бл*, уродов чернож***!". Гендиректор "Зари" заявлял, что планирует обратиться с жалобой в УАФ.