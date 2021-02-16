Українська асоціація футболу назвала кращого футболіста країни в 2020 році

Кращим футболістом визнали гравця київського "Динамо" Віктора Циганкова. На церемонії визначили також кращих тренерів, легіонерів і молодих гравців.

Кращим футболістом України в 2020 році став гравець київського "Динамо" Віктор Циганков. Такого висновку дійшли в Українській асоціації футболу, переможців номінацій оголосили на урочистій церемонії в понеділок, 15 лютого.

Кращим українським легіонером в іншій країні визнали Руслана Малиновського, який виступає за італійський клуб "Атланта".

Найвидатнішим вітчизняним тренером визнали Віктора Скрипника, який тренує луганський клуб "Зоря". Кращий зарубіжний український тренер — Сергій Ребров, який займається футболістами клубу "Ференцварош" в Угорщині.

Серед молодих гравців найкращим визнали Іллю Забарного з київського "Динамо".

Автором найкращого голу визнали гравця рівненського "Вереса" Геннадія Пасіча, а кращий легіонер, який грає в Україні — Тайсон із донецького "Шахтаря".

Як повідомлялося раніше, футболіст із Гани хоче стати першим темношкірим гравцем збірної України. 20-річний захисник Якубу Наджиб перейшов у полтавську "Ворсклу" на початку вересня 2018 року. Україну він вважає своїм "другим домом".

Нагадаємо, нещодавно чернігівська "Десна" опинилася в центрі расистського скандалу: під час гри на адресу іноземних футболістів луганської "Зорі" прозвучала фраза "Понабирали, бл*, виродків чорношк****!". Гендиректор "Зорі" заявляв, що планує звернутися зі скаргою в УАФ.