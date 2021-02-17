Бывший тренер "Челси": Я допустил ошибку, не выпустив на поле Шевченко в финале ЛЧ

"Я слежу за Шевченко, он прекрасный человек. Но в тот момент это было просто решение тренера", – сказал Авраам Грант.

Бывший тренер "Челси" Авраам Грант спустя много лет признал свою ошибку, когда в финале Лиги чемпионов сезона 2007/08 против "Манчестер Юнайтед"не выпустил на поле украинского форварда Андрея Шевченко, выступавшего в те годы за лондонский клуб.

Об этом сообщает Tribuna.

Основное время матча, который проходил на стадионе "Лужники" в Москве, команды завершили вничью 1:1. Судьба финала должна была решаться в дополнительное время или серии послематчевых пенальти. Андрей Шевченко, который провел основное время на скамье запасных, так и не появился на поле. В итоге, вышедший вместо него Николя Анелька не забил один из пенальти, и трофей достался сопернику "Челси" – "Манчестер Юнайтед".

"Я не человек, который живет прошлым. У меня хорошие воспоминания от того сезона. Помню каждый свой матч с начала. Был очень хороший сезон, хорошо выступили. Но в итоге все помнят не игру, а результат", – вспоминает Грант.

"Шевченко — мой друг, я с ним знаком. С Моуринью он тоже не играл в основе. В дополнительное время я выбирал между Анелька и Шевченко и сделал выбор в пользу Николя, он хорошо выступил в полуфиналах. Естественно, можно сказать, что это была ошибка, ведь он тоже не забил пенальти и не являлся хорошим пенальтистом", – сказал бывший наставник лондонского клуба.

Грант также признался, что если бы время вернулось назад, он бы в той ситуации поступил по другому.

"Если бы я мог вернуться назад, я бы поступил по-другому. Но мы не можем жить в прошлом. Я слежу за Шевченко, он прекрасный человек. Но в тот момент это было просто решение тренера", – сказал Грант.

Напомним, одно время ходили слухи, что на смену бывшему тренеру лондонцев Фрэнку Лэмпарду может прийти наставник сборной Украины, а в прошлом игрок "Челси", Андрей Шевченко. Однако позже, британское издание The Independent опубликовала список вероятных кандидатов на пост главного тренера лондонцев и места Шевченко в нем не нашлось.