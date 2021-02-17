Колишній тренер "Челсі": Я допустив помилку, не випустивши на поле Шевченка у фіналі ЛЧ

"Я стежу за Шевченком, він прекрасна людина. Але в той момент це було просто рішення тренера", — сказав Авраам Грант.

Колишній тренер "Челсі" Авраам Грант через багато років визнав свою помилку, коли у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2007/08 проти "Манчестер Юнайтед" не випустив на поле українського форварда Андрія Шевченка, який виступав у ті роки за лондонський клуб.

Про це повідомляє Tribuna.

Основний час матчу, який проходив на стадіоні "Лужники" в Москві, команди завершили внічию 1: 1. Доля фіналу мала вирішуватися в додатковий час або серії післяматчевих пенальті. Андрій Шевченко, який провів основний час на лаві запасних, так і не з'явився на полі. У підсумку вийшов замість нього Ніколя Анелька і не забив одного з пенальті, а трофей дістався супернику "Челсі" — "Манчестер Юнайтед".

"Я не людина, яка живе минулим. У мене хороші спогади від того сезону. Пам'ятаю кожен свій матч з початку. Був дуже хороший сезон, добре виступили. Але в підсумку всі пам'ятають не гру, а результат", — згадує Грант.

"Шевченко — мій друг, я з ним знайомий. З Моурінью він теж не грав в основі. У додатковий час я вибирав між Анелька і Шевченком, і зробив вибір на користь Ніколя, він добре виступив у півфіналах. Звісно, можна сказати, що це була помилка, адже він теж не забив пенальті і не був хорошим пенальтистом", — сказав колишній наставник лондонського клубу.

Грант також зізнався, що якби час повернувся назад, він би в тій ситуації вчинив інакше.

"Якби я міг повернутися назад, я б вчинив по-іншому. Але ми не можемо жити в минулому. Я стежу за Шевченком, він прекрасна людина. Але в той момент це було просто рішення тренера", — сказав Грант.

Нагадаємо: свого часу ходили чутки, що на зміну колишньому тренеру лондонців Френку Лемпарду може прийти наставник збірної України, а в минулому гравець "Челсі", Андрій Шевченко. Однак пізніше британське видання The Independent опублікувало список імовірних кандидатів на пост головного тренера лондонців, і місця Шевченку в ньому не знайшлося.