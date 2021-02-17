Серхио Рамос признан самым результативным защитником XXI века

На счету игрока мадридского Реала 103 мяча за клуб и 23 за сборную Испании.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг самых результативных защитников в период с 2001 по 2020 год.

Об этом сообщается на сайте организации.

Лучшим в рейтинге оказался капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос, который забил 103 гола за свой клуб и 23 — за сборную Испанию.

Вторым в рейтинге числится Маркус Тулио Танака из Японии, который стал автором 104 голов, третье место занял алжирец Абдерахмане Хашуд с 88 голами.

Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна, а ныне директор по футболу донецкого клуба забил 79 голов и занимает шестое место.

Топ-10 замыкают два бывших защитника "Челси" Бранислав Иванович и Джон Терри, на счету которых 74 и 73 забитых мячей.

Отметим, Серхио Рамос также рекордсмен своей национальной сборной по количеству сыгранных матчей (178) и одержанных побед (130). Он лучший бомбардир среди защитников, которые выступают в Ла Лиге в XXI веке (74 гола).

Напомним, Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала главного тренера лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью лучшим футбольным наставником в XXI веке.