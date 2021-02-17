Серхіо Рамос визнаний найрезультативнішим захисником XXI століття

На рахунку гравця мадридського Реала 103 м'ячі за клуб і 23 за збірну Іспанії.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) склала рейтинг найрезультативніших захисників у період з 2001 по 2020 рік.

Про це повідомляється на сайті організації.

Кращим у рейтингу опинився капітан мадридського "Реала" Серхіо Рамос, який забив 103 голи за свій клуб і 23 — за збірну Іспанії.

Другий у рейтингу — Маркус Туліо Танака з Японії, який став автором 104 голів, третє місце посів алжирець Абдерахмане Хашуд із 88 голами.

Колишній капітан "Шахтаря" Даріо Срна, а нині директор із футболу донецького клубу забив 79 голів і посідає шосте місце.

Топ-10 замикають два колишніх захисники "Челсі" Браніслав Іванович і Джон Террі, на рахунку яких 74 та 73 забиті мʼячі.

Зазначимо, Серхіо Рамос також рекордсмен своєї національної збірної за кількістю зіграних матчів (178) і здобутих перемог (130). Він кращий бомбардир серед захисників, які виступають в Ла Лізі в XXI столітті (74 голи).

Нагадаємо, Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) назвала головного тренера лондонського "Тоттенхема" Жозе Моурінью кращим футбольним наставником у XXI столітті.