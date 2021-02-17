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Серхіо Рамос визнаний найрезультативнішим захисником XXI століття

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IFFHS, Серхіо Рамос, Футбол, Захисник, ФК Реал, Збірна Іспанії, Голи
Фото: IFFHS | Серхіо Рамос

На рахунку гравця мадридського Реала 103 м'ячі за клуб і 23 за збірну Іспанії.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) склала рейтинг найрезультативніших захисників у період з 2001 по 2020 рік.

Про це повідомляється на сайті організації.

Кращим у рейтингу опинився капітан мадридського "Реала" Серхіо Рамос, який забив 103 голи за свій клуб і 23 — за збірну Іспанії.

Другий у рейтингу — Маркус Туліо Танака з Японії, який став автором 104 голів, третє місце посів алжирець Абдерахмане Хашуд із 88 голами.

Колишній капітан "Шахтаря" Даріо Срна, а нині директор із футболу донецького клубу забив 79 голів і посідає шосте місце.

Топ-10 замикають два колишніх захисники "Челсі" Браніслав Іванович і Джон Террі, на рахунку яких 74 та 73 забиті мʼячі.

IFFHS, Серхіо Рамос, Футбол, Захисник, ФК Реал, Збірна Іспанії, Голи

Зазначимо, Серхіо Рамос також рекордсмен своєї національної збірної за кількістю зіграних матчів (178) і здобутих перемог (130). Він кращий бомбардир серед захисників, які виступають в Ла Лізі в XXI столітті (74 голи).

Нагадаємо, Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) назвала головного тренера лондонського "Тоттенхема" Жозе Моурінью кращим футбольним наставником у XXI столітті.