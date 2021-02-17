Кабмин разрешил провести матч Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" со зрителями

Согласно постановлению правительства, с 18 февраля разрешается проводить матчи игровых видов спорта со зрителями при условии заполнения спортивных арен не более чем на 50%.

Кабинет министров Украины на заседании в среду разрешил посещение зрителями футбольных матчей с 18 февраля.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Такое постановление принято с однодневной доработкой. В частности, разрешается проводить матчи команд игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов со зрителями при условии заполнения спортивных арен не более чем на 50%.

Таким образом, допуск зрителей разрешен на завтрашний матч Лиги Европы между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге", который должен начаться в 19:5 на НСК "Олимпийский".

При этом, как информирует канал "Динамо Киев Inside", учитывая киевскую морозную погоду, делегат УЕФА выдвинул предложение начать матч на два часа раньше – в 18:00.

Напомним, только местные футбольные болельщики будут допущены на стадионы во время проведения группового этапа перенесенного Евро-2020, которое пройдет в 12 разных городах Европы. Иностранные зрители в ограниченном количестве могут быть допущены только на матчи стадии плей-офф.