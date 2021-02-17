Кабмін дозволив провести матч Ліги Європи "Динамо" — "Брюгге" з глядачами

Згідно з постановою уряду, з 18 лютого дозволяється проводити матчі ігрових видів спорту з глядачами за умови заповнення спортивних арен не більше ніж на 50%.

Кабінет міністрів України на засіданні в середу дозволив відвідування глядачами футбольних матчів з 18 лютого.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таку постанову прийнято з одноденним доопрацюванням. Зокрема, дозволяється проводити матчі команд ігрових видів спорту, професійних спортивних клубів з глядачами за умови заповнення спортивних арен не більше ніж на 50%.

Таким чином, допуск глядачів дозволений на завтрашній матч Ліги Європи між київським "Динамо" і бельгійським "Брюгге", який повинен початися о 19:55 на НСК "Олімпійський".

При цьому, як інформує канал "Динамо Київ Inside", з огляду на київську морозну погоду, делегат УЄФА висунув пропозицію почати матч на дві години раніше — о 18:00.

Нагадаємо, допустять на стадіони тільки місцевих футбольних уболівальників під час проведення групового етапу перенесеного Євро-2020, яке пройде в 12 різних містах Європи. Іноземних глядачів в обмеженій кількості можуть допустити тільки на матчі стадії плей-офф.