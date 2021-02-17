Матч "Динамо" - "Брюгге" в Лиге Европы перенесен на 17:00

Решение перенести встречу на более раннее время принял УЕФА в связи с сильными морозами в столице Украины.

Матч между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге" в рамках 1/16 финала Лиги Европы начнется 18 февраля на НСК "Олимпийский" не в 19:55, как было запланировано, а в 17.00. Решение перенести встречу на более раннее время принял УЕФА в связи с сильными морозами в столице Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте ФК "Динамо" Киев.

"Учитывая прогноз погоды в день игры, было принято решение перенести время начала матча. После согласования с соответствующими службами УЕФА, было постановлено, что стартовый свисток финского арбитра Маттиаса Гестраниуса прозвучит не в 19:55, как было запланировано ранее, а в 17:00", – говорится в сообщении.

Ожидается, что вечером 18-го февраля температура в Киеве может опуститься ниже минус 15 градусов. В УЕФА рассчитывают, что старт игры в 17:00 позволит сыграть при более благоприятной температуре.

Отметим, это не первая проблема, связанная с матчем. Ранее игра находилась под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в "Брюгге". Однако команда прибыла в Украину, но без тренерского штаба и ряда игроков основы.

Напомним, Кабмин разрешил провести матч Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" со зрителями. Согласно постановлению правительства, с 18 февраля разрешается проводить матчи игровых видов спорта со зрителями при условии заполнения спортивных арен не более чем на 50%.