Украина сохранила 24-е место в обновленном рейтинге ФИФА

В связи с тем, что с момента последнего обновления не было международных пауз для игр сборных, положение большинства команд не изменилось.

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных команд по футболу. В рейтинге от 18 февраля 2021 года сборная Украина сохранила свое 24-е место.

Об этом сообщается на сайте организации.

В связи с тем, что с момента последнего обновления не было международных пауз для игр сборных, положение большинства команд не изменилось.

В активе подопечных Андрея Шевченко 1521 очка. Наша сборная находится между Австрией и Перу.

Пятерка лучших команд мира прежняя – лидирует сборная Бельгии, за которой следуют команды Франции, Бразилии, Англии и Португалия.

1. (1). Бельгия – 1780 очков

2. (2). Франция – 1755

3. (3). Бразилия– 1743

4. (4). Англия – 1670

5. (5). Португалия – 1662

6. (6). Испания – 1645

7. (7). Аргентина – 1642

8. (8). Уругвай – 1639

9. (9). Мексика – 1632

10 (10). Италия – 1625

…13. (13). Германия – 1610

…14.(14). Нидерланды — 1609

…16. (16). Швейцария – 1593

…23. (23). Австрия – 1531

…24. (24). Украина – 1521

…65. (65). Северная Македония – 1362

Напомним, в 2021 году сборная Украины примет участие в финальной части перенесенного в связи с пандемией чемпионата Европы-2020, а также выступит в квалификации чемпионата мира-2022.