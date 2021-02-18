Украина сохранила 24-е место в обновленном рейтинге ФИФА
В связи с тем, что с момента последнего обновления не было международных пауз для игр сборных, положение большинства команд не изменилось.
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных команд по футболу. В рейтинге от 18 февраля 2021 года сборная Украина сохранила свое 24-е место.
Об этом сообщается на сайте организации.
В связи с тем, что с момента последнего обновления не было международных пауз для игр сборных, положение большинства команд не изменилось.
В активе подопечных Андрея Шевченко 1521 очка. Наша сборная находится между Австрией и Перу.
Пятерка лучших команд мира прежняя – лидирует сборная Бельгии, за которой следуют команды Франции, Бразилии, Англии и Португалия.
1. (1). Бельгия – 1780 очков
2. (2). Франция – 1755
3. (3). Бразилия– 1743
4. (4). Англия – 1670
5. (5). Португалия – 1662
6. (6). Испания – 1645
7. (7). Аргентина – 1642
8. (8). Уругвай – 1639
9. (9). Мексика – 1632
10 (10). Италия – 1625
…13. (13). Германия – 1610
…14.(14). Нидерланды — 1609
…16. (16). Швейцария – 1593
…23. (23). Австрия – 1531
…24. (24). Украина – 1521
…65. (65). Северная Македония – 1362
Напомним, в 2021 году сборная Украины примет участие в финальной части перенесенного в связи с пандемией чемпионата Европы-2020, а также выступит в квалификации чемпионата мира-2022.