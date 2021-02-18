Україна зберегла 24-е місце в оновленому рейтингу ФІФА

У зв'язку з тим, що з моменту останнього оновлення не було міжнародних пауз для ігор збірних, положення більшості команд не змінилося.

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних команд з футболу. У рейтингу від 18 лютого 2021 року збірна України зберегла своє 24-е місце.

Про це повідомляється на сайті організації.

У зв'язку з тим, що з моменту останнього оновлення не було міжнародних пауз для ігор збірних, положення більшості команд не змінилося.

В активі підопічних Андрія Шевченка 1 521 бал. Наша збірна між Австрією і Перу.

П'ятірка кращих команд світу колишня — лідирує збірна Бельгії, за якою слідують команди Франції, Бразилії, Англії та Португалії.

1. (1). Бельгія — 1780 балів

2. (2). Франція — 1755

3. (3). Бразилія- 1743

4. (4). Англія — 1670

5. (5). Португалія — одна тисяча шістсот шістдесят два

6. (6). Іспанія — 1645

7. (7). Аргентина — +1642

8. (8). Уругвай — 1639

9. (9). Мексика — одна тисяча шістсот тридцять два

10 (10). Італія — 1625

... 13. (13). Німеччина — 1610

... 14. (14). Нідерланди — 1609

... 16. (16). Швейцарія — 1593

... 23. (23). Австрія — одна тисяча п'ятсот тридцять один

... 24. (24). Україна — 1521

... 65. (65). Північна Македонія — 1 362

Нагадаємо: у 2021 році збірна України візьме участь у фінальній частині перенесеного у зв'язку з пандемією чемпіонату Європи-2020 року, а також виступить у кваліфікації чемпіонату світу-2022.