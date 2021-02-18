"Шахтер" вошел в топ-10 лучших клубов мира XXI века

В текущем столетии украинский клуб завоевал 33 трофея и занял 7-е место в рейтинге.

Донецкий "Шахтер" попал в топ-10 клубов мира, завоевавших наибольшее количество трофеев в XXI веке. В рейтинге авторитетного веб-портала Transfermarkt украинский клуб занял 7-е место с 33 трофеями.

Лидер номинации стал египетский "Аль-Ахли", у которого 45 трофеев. Немецкая "Бавария", выигравшая клубный чемпионат мира, заняла вторую строку с 44 титулами.

Рейтинг лучших клубов мира по количеству трофеев в XXI веке:

1."Аль-Ахли" (Египет) - 45

2. "Бавария" (Германия) - 44

3. "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - 40

4. "Порту" (Португалия) - 35

5-6. "Барселона" (Испания), "Селтик" (Шотландия) - 34

7-8. "ШАХТЕР" (Украина), "Окленд Сити" (Нова Зеландия) - 33

9. "Реал" (Испания) - 30

10. ПСЖ (Франция) - 30

Напомним, национальная сборная Украины по футболу сохранила 24-е место в обновленном рейтинге ФИФА.