"Шахтер" вошел в топ-10 лучших клубов мира XXI века
В текущем столетии украинский клуб завоевал 33 трофея и занял 7-е место в рейтинге.
Донецкий "Шахтер" попал в топ-10 клубов мира, завоевавших наибольшее количество трофеев в XXI веке. В рейтинге авторитетного веб-портала Transfermarkt украинский клуб занял 7-е место с 33 трофеями.
Лидер номинации стал египетский "Аль-Ахли", у которого 45 трофеев. Немецкая "Бавария", выигравшая клубный чемпионат мира, заняла вторую строку с 44 титулами.
Рейтинг лучших клубов мира по количеству трофеев в XXI веке:
1."Аль-Ахли" (Египет) - 45
2. "Бавария" (Германия) - 44
3. "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - 40
4. "Порту" (Португалия) - 35
5-6. "Барселона" (Испания), "Селтик" (Шотландия) - 34
7-8. "ШАХТЕР" (Украина), "Окленд Сити" (Нова Зеландия) - 33
9. "Реал" (Испания) - 30
10. ПСЖ (Франция) - 30
Напомним, национальная сборная Украины по футболу сохранила 24-е место в обновленном рейтинге ФИФА.