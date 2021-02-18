"Шахтар" увійшов до топ-10 кращих клубів світу XXI століття

У поточному столітті український клуб завоював 33 трофеї та посів 7-е місце в рейтингу.

Донецький "Шахтар" потрапив у топ-10 клубів світу, які завоювали найбільшу кількість трофеїв у XXI столітті. У рейтингу авторитетного веб-порталу Transfermarkt український клуб посів 7-е місце з 33 трофеями.

Лідером номінації став єгипетський "Аль-Ахлі", у якого 45 трофеїв. Німецька "Баварія", яка виграла клубний чемпіонат світу, посіла другий рядок із 44 титулами.

Рейтинг кращих клубів світу за кількістю трофеїв у XXI столітті:

1. "Аль-Ахлі" (Єгипет) — 45.

2. "Баварія" (Німеччина) — 44.

3. "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) — 40.

4. "Порту" (Португалія) — 35.

5-6. "Барселона" (Іспанія), "Селтік" (Шотландія) — 34.

7-8. "ШАХТАР" (Україна), "Окленд Сіті" (Нова Зеландія) — 33.

9. "Реал" (Іспанія) — 30.

10. ПСЖ (Франція) — 30.

Нагадаємо, національна збірна України з футболу зберегла 24-е місце в оновленому рейтингу ФІФА.