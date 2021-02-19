Дарья Белодед завоевала серебро на турнире Grand Slam в Тель-Авиве
Украинская дзюдоистка проиграла в овертайме финал француженке Ширин Букли.
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед, выступающая в категории до 48 кг, завоевала серебро на турнире Grand Slam в Тель-Авиве.
Об этом сообщает iSport.
На турнире Дарья стартовала со второго раунда победой за 11 секунд над чилийкой Варгас Лей.
После этого она одолела сербку Стоядинов. Потом в полуфинале победила в овертайме Катарину Косту из Португалии.
Финал был против француженки Ширин Букли. Поединок тоже закончился овертаймом, но здесь Дарье победить не удалось.
Отметим, в 2018 году Дарья Белодед возглавила список лучших дзюдоисток мира.
В 2019 году Белодед завоевала золото на чемпионате Европы, Европейских играх и Grand Slam. В 2020 году на счету украинки золото и бронза на турнирах серии Grand Slam.
Добавим, что уже в 18 лет Белодед выиграла титулы чемпионатов мира по дзюдо во всех возрастных категориях. Дарья стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо в истории.