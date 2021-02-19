Дарья Белодед завоевала серебро на турнире Grand Slam в Тель-Авиве

Украинская дзюдоистка проиграла в овертайме финал француженке Ширин Букли.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед, выступающая в категории до 48 кг, завоевала серебро на турнире Grand Slam в Тель-Авиве.

Об этом сообщает iSport.

На турнире Дарья стартовала со второго раунда победой за 11 секунд над чилийкой Варгас Лей.

После этого она одолела сербку Стоядинов. Потом в полуфинале победила в овертайме Катарину Косту из Португалии.

Финал был против француженки Ширин Букли. Поединок тоже закончился овертаймом, но здесь Дарье победить не удалось.

[ + – ] Дарья Белодед

Отметим, в 2018 году Дарья Белодед возглавила список лучших дзюдоисток мира.

В 2019 году Белодед завоевала золото на чемпионате Европы, Европейских играх и Grand Slam. В 2020 году на счету украинки золото и бронза на турнирах серии Grand Slam.

Добавим, что уже в 18 лет Белодед выиграла титулы чемпионатов мира по дзюдо во всех возрастных категориях. Дарья стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо в истории.