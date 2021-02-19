Дарина Білодід завоювала срібло на турнірі Grand Slam у Тель-Авіві

Українська дзюдоїстка програла в овертаймі фіналу француженці Ширін Буклі.

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід, яка виступає в категорії до 48 кг, завоювала срібло на турнірі Grand Slam у Тель-Авіві.

Про це повідомляє iSport.

На турнірі Дарина стартувала з другого раунду перемогою за 11 секунд над чилійкою Варгас Лей.

Після цього вона здолала сербку Стоядинову. Потім у півфіналі перемогла в овертаймі Катарину Косту з Португалії.

Фінал був проти француженки Ширін Буклі. Поєдинок теж закінчився овертаймом, але тут Дарині перемогти не вдалося.

[ + – ] Дарина Білодід

Зазначимо, що у 2018 році Дарина Білодід очолила список кращих дзюдоїсток світу.

У 2019 Білодід завоювала золото на чемпіонаті Європи, Європейських іграх і Grand Slam. У 2020 році на рахунку українки золото і бронза на турнірах серії Grand Slam.

Додамо, що вже у 18 років Білодід виграла титули чемпіонатів світу з дзюдо у всіх вікових категоріях. Дарина стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо в історії.