Новак Джокович победил в турнире Australian Open, обыграв россиянина в финале (видео)

За сербом оказались все три сэта из почти двухчасовой встречи.

В Австралии в финале турнира Australian Open состоялся матч между Новаком Джоковичем и Даниилом Медведева, в котором победу одержал серб. Об этом сообщается на официальном сайте Australian Open.

Матч длился 1 час и 54 минуты, за это время теннисисты разыграли три партии. Все они были за сербом Новаком Джоковичем.

Новак Джокович — Даниил Медведев 3:0 (7:5, 6:2, 6:2). Для сербского теннисист победа на Australian Open стала девятой в карьере, тем самым он установил рекорд чемпионата.

Сообщается, что Новак Джокович является первой ракеткой мира, а российский теннисист Медведев занимает четвертое место в этом рейтинге.

Напомним, Джокович стал вторым человеком в истории, который достиг 300 побед в турнирах "Большого шлема".