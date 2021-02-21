Новак Джокович переміг в турнірі Australian Open, обігравши росіянина у фіналі (відео)

За сербом виявилися всі три сета з майже двогодинної зустрічі.

В Австралії в фіналі турніру Australian Open відбувся матч між Новаком Джоковичем і Данилом Медведєвим, в якому перемогу здобув серб. Про це повідомляється на офіційному сайті Australian Open.

Матч тривав 1 годину і 54 хвилини, за цей час тенісисти розіграли три партії. Всі вони були за сербом Новаком Джоковічем.

Новак Джокович — Данило Медведєв 3:0 (7:5, 6:2, 6:2). Для сербського тенісиста перемога на Australian Open стала дев'ятою в кар'єрі, тим самим він встановив рекорд чемпіонату.

Повідомляється, що Новак Джокович є першою ракеткою світу, а російський тенісист Медведєв займає четверте місце в цьому рейтингу.

Нагадаємо, Джокович став другою людиною в історії, який досяг 300 перемог в турнірах "Великого шолома".