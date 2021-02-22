"Динамо" попытается приобрести габонского форварда

Киевляне хотят подписать Бупендзу до конца зимнего трансферного окна, которое закроется 2 марта.

Киевское "Динамо" попытается приобрести габонского нападающего турецкого клуба "Хатайспор" Аарона Бупендзу.

Об этом сообщает Beyaz Gundem.

По информации источника издания, тренер турков Омер Эрдоган настаивает на обмене Бупендзы на Жерсона Родригеса. В ближайшее время стороны проведут переговоры.

В "Динамо" считают, что габонский форвард может существенно усилить линию их атаки и хотят подписать Бупендзу до конца зимнего трансферного окна, которое закроется 2 марта.

Габонский нападающий провел 25 поединков за "Хатайспор", в которых отметился 18 забитыми голами. Причем 11 мячей форвард забил в 8 поединках 2021 календарного года.

Также сообщается, что "Динамо" уже предлагало за 24-летнего игрока 9 миллионов евро в рассрочку, но это не удовлетворило турецкий клуб.

Напомним, в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" мирно разошлось с бельгийским "Брюгге" 1:1. Ответный матч состоится 25 февраля в Бельгии.