"Динамо" спробує придбати габонського форварда

Кияни хочуть підписати Бупендзу до кінця зимового трансферного вікна, яке закриється 2 березня.

Київське "Динамо" спробує придбати габонського нападника турецького клубу "Хатайспор" Аарона Бупендзу.

Про це повідомляє Beyaz Gundem.

За інформацією джерела видання, тренер турків Омер Ердоган наполягає на обміні Бупендзи на Жерсона Родрігеса. Найближчим часом сторони проведуть переговори.

У "Динамо" вважають, що габонський форвард може істотно підсилити лінію їх атаки і хочуть підписати Бупендзу до кінця зимового трансферного вікна, яке закриється 2 березня.

Габонський нападник провів 25 поєдинків за "Хатайспор", в яких відзначився 18 забитими голами. Причому 11 м'ячів форвард забив у 8 поєдинках 2021 календарного року.

Також повідомляється, що "Динамо" вже пропонувало за 24-річного гравця 9 мільйонів євро на виплат, але це не задовольнило турецький клуб.

Нагадаємо, у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА київське "Динамо" мирно розійшлися з бельгійським "Брюгге" 1:1. Матч-відповідь відбудеться 25 лютого в Бельгії.