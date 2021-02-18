Киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" 1:1 (видео)

Ответная встреча состоится 25 февраля в Бельгии.

В матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" мирно разошлась с бельгийским "Брюгге". Об этом стало известно по результатам трансляции матча в YouTube.

Встреча происходила в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" со зрителями. Первый тайм матча прошел без голов. Команды играли аккуратно и без острых моментов. Основная борьба между командами была в центре поля. Но на 62 минуте игрок киевского "Динамо" Виталий Буяльский в ходе позиционной атаки забил первый гол в правую "девятку".

[ + – ] Первый гол.

Бельгийская команда быстро ответила на 67 минуте матча голом в ворота киевлян. Счет сравнял Мехеле, который замкнул подачу от Вормера со стандарта.

[ + – ] Обзор матча

По итогу встречи "Динамо" совершило 3 удара по воротам, из которых один был в створ. Он же и стал результативным. "Брюгге" же совершило 6 ударов по воротам. В створ ворот также был только один удар, который также завершился голом.

Владение мячом было 47% на 53% в пользу бельгийской команды.

Ответный матч состоится 25 февраля в Бельгии.

Напомним, матч был перенесен на 17:00 из-за сильных морозов в Киеве.