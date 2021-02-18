Київське "Динамо" зіграло внічию з бельгійським "Брюгге" 1:1 (відео)

Зустріч у відповідь відбудеться 25 лютого в Бельгії.

У матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА київське "Динамо" мирно розійшлося з бельгійським "Брюгге". Про це стало відомо за результатами трансляції матчу в YouTube.

Зустріч відбувалася в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" з глядачами. Перший тайм матчу пройшов без голів. Команди грали акуратно і без гострих моментів. Основна боротьба між командами була в центрі поля. Але на 62 хвилині гравець київського "Динамо" Віталій Буяльський під час позиційної атаки забив перший гол у праву "дев'ятку".

[ + – ] Перший гол.

Бельгійська команда швидко відповіла на 67 хвилині матчу голом у ворота киян. Рахунок зрівняв Мехелен, який замкнув подачу від Вормера зі стандарту.

[ + – ] огляд матчу

За підсумком зустрічі "Динамо" зробило 3 удари по воротах, з яких один був у ворота. Він і став результативним. "Брюгге" ж зробило 6 ударів по воротах. У рамку воріт також був тільки один удар, який також завершився голом.

Володіння м'ячем було 47% на 53% на користь бельгійської команди.

Матч-відповідь відбудеться 25 лютого в Бельгії.

Нагадаємо, матч переносили на 17:00 через сильні морози в Києві.