Языковой омбудсмен требует объяснить желтую карточку тренеру ФК "Львов" в матче с "Колосом"

Тарас Креминь считает, что во время матча могли быть признаки нарушения судьями норм языкового закона.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь направил главе УАФ Андрею Павелко письмо в связи со скандалом во время матча Львов — Колос. Об этом сообщает Facebook-страница омбудсмена.

Омбудсмен просит в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями негосударственного языка при обслуживании матча и предъявления желтой карточки тренеру ФК "Львов" Виталию Шумскому.

"Для принятия дальнейшего решения прошу в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями негосударственного языка при обслуживании матча и предъявления желтой карточки тренеру ФК Львов по возможному признаку языковой дискриминации", — сказано в письме.

По словам омбудсмена, в поведении судей Николая Кривоносова и Виктора Копиевского могут быть признаки нарушение норм закона о функционировании государственного языка.

20 февраля во время матча ФК "Львов" и ФК "Колос", который проходил во Львове, произошел языковой скандал. На 67-й минуте поединка рефери продемонстрировал желтую карточку наставнику "золотых львов" Виталию Шумскому.

После матча Шумский дал интервью, в котором заявил следующее: "Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки. Я не могу понять, за что получил предупреждение".