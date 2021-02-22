Мовний омбудсмен вимагає пояснити жовту картку тренеру ФК "Львів" у матчі з "Колосом"

Тарас Кремінь вважає, що під час матчу могли бути ознаки порушення суддями норм мовного закону.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь направив голові УАФ Андрію Павелко листа через скандал під час матчу Львів — Колос. Про це повідомляє Facebook-сторінка омбудсмена.

Омбудсмен просить у двотижневий термін надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови при обслуговуванні матчу і пред'явлення жовтої картки тренеру ФК "Львів" Віталію Шумському.

"Для прийняття рішення прошу у двотижневий термін надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови при обслуговуванні матчу і пред'явлення жовтої картки тренеру ФК Львів щодо можливої ознаки мовної дискримінації", — сказано в листі.

За словами омбудсмена, у поведінці суддів Миколи Кривоносова і Віктора Копієвського можуть бути ознаки порушення норм закону про функціонування державної мови.

20 лютого під час матчу ФК "Львів" і ФК "Колос", який проходив у Львові, стався мовний скандал. На 67-й хвилині поєдинку рефері продемонстрував жовту картку наставнику "золотих левів" Віталію Шумському.

Після матчу Шумський дав інтерв'ю, в якому заявив наступне: "Я хочу спілкуватися українською мовою, а мені за це дають жовті картки. Я не можу зрозуміти, за що отримав попередження".