Судья на матче дал тренеру желтую карточку за требование говорить по-украински (видео)

Тренер ФК "Львов" Виталий Шумский не понимает, за что получил желтую карточку, и требует у бригады арбитров объяснения.

20 февраля во время матча ФК "Львов" и ФК "Колос", который проходил во Львове, произошел языковой скандал. Как сообщает Football.ua, на 67-й минуте поединка рефери продемонстрировал желтую карточку наставнику "золотых львов" Виталию Шумскому.

После матча Шумский дал интервью, в котором заявил следующее: "Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки. Я не могу понять, за что получил предупреждение. Я бы хотел, чтобы четвертый арбитр (Николай Кривоносов, Киев, – Фокус) объяснил всей Украине, из-за чего он попросил дать мне желтую карточку. Это прецедент, так не может быть", – сказал тренер.

По словам Шумского, он подошел к четвертому судье, чтобы сказать ему что-то по поводу игры, однако тот ответил ему по-русски. Когда наставник спросил, почему тот не говорит с ним на государственном языке, тот по рации сказал главному рефери, чтобы ему дали желтую карточку.

"Я спрашиваю у главного судьи: "За что мне желтая карточка?". Он мне не объяснил. Я бы хотел, чтобы всей Украине бригада арбитров ответила, за что они мне дали желтую карточку, потому что так не может быть", – заявил Виталий Шумский.

Футбольный поединок закончился со счетом 0:2 в пользу "Колоса".

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Напомним, Евро-2020 перенесли на один год из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы, среди них: Амстердам, Баку, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.