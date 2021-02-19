Любители украинского футбола вновь могут посещать матчи Премьер-Лиги

Во время матчей Favbet Лиги болельщики смогут занимать до 50% мест на стадионах.

С 15-го тура матчи Favbet Лиги вновь смогут проходить в присутствии болельщиков. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщила пресс-служба Украинской Премьер-Лиги.

"Это позволяет постановление Кабинета министров Украины. Стадионы могут быть наполнены не больше, чем на 50 процентов мест, и при условии соблюдения участниками соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников", – говорится на сайте УПЛ.

Матчи 15-го тура Favbet Лиги состоятся 20-го, 21-го и 22-го февраля.

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По прошествии 14 туров первое место в турнирной таблице занимает ФК "Динамо", на втором месте – ФК "Шахтер". С некоторым отставанием от них в таблице расположились ФК "Десна", ФК "Заря" (он сыграл лишь 13 матчей) и ФК "Ворскла".

Фото: Скриншот

Ранее сообщалось, что Кабмин разрешил провести в Киеве матч Лиги Европы "Динамо" — "Брюгге" со зрителями.

Напомним, Евро-2020 перенесли на один год из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы, среди них: Амстердам, Баку, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.