Любителі українського футболу знову можуть відвідувати матчі Прем'єр-Ліги

Під час матчів Favbet Ліги вболівальники зможуть займати до 50% місць на стадіонах.

З 15-го туру матчі Favbet Ліги знову зможуть проходити в присутності уболівальників. Про це в п'ятницю, 19 лютого, повідомила прес-служба Української Прем'єр-Ліги.

"Це дозволяє постанова Кабінету міністрів України. Стадіони можуть бути наповнені не більше, ніж на 50 відсотків місць, і за умови дотримання учасниками відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов'язкового щоденного контролю за станом здоров'я учасників", — йдеться на сайті УПЛ.

Матчі 15-го туру Favbet Ліги відбудуться 20-го, 21-го та 22-го лютого.

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Після 14 турів перше місце в турнірній таблиці посідає ФК "Динамо", на другому місці — ФК "Шахтар". З деяким відставанням від них у таблиці розташувалися ФК "Десна", ФК "Зоря" (він зіграв лише 13 матчів) та ФК "Ворскла".

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Раніше повідомлялося, що Кабмін дозволив провести в Києві матч Ліги Європи "Динамо" — "Брюгге" з глядачами.

Нагадаємо, Євро-2020 перенесли на один рік через пандемію коронавірусу. Турнір пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року в 12 містах Європи, серед них: Амстердам, Баку, Більбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублін, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим і Санкт-Петербург.