Суддя на матчі дав тренеру жовту картку за вимогу розмовляти українською мовою (відео)

Тренер ФК "Львів" Віталій Шумський не розуміє, за що отримав жовту картку, і вимагає у бригади арбітрів пояснення.

20 лютого під час матчу ФК "Львів" і ФК "Колос", який проходив у Львові, стався мовний скандал. Як повідомляє Football.ua, на 67-й хвилині поєдинку рефері продемонстрував жовту картку наставнику "золотих левів" Віталію Шумському.

Після матчу Шумський дав інтерв'ю, в якому заявив наступне: "Я хочу спілкуватися українською мовою, а мені за це дають жовті картки. Я не можу зрозуміти, за що отримав попередження. Я б хотів, щоб четвертий арбітр (Микола Кривоносов, Київ, — Фокус) пояснив всій Україні, через що він попросив дати мені жовту картку. Це прецедент, так не може бути ", — сказав тренер.

За словами Шумського, він підійшов до четвертого судді, щоб сказати йому щось з приводу гри, однак той відповів йому по-російськи. Коли наставник запитав, чому той не говорить з ним державною мовою, той по рації сказав головному рефері, щоб йому дали жовту картку.

"Я питаю у головного судді:" За що мені жовта картка? ". Він мені не пояснив. Я б хотів, щоб всій Україні бригада арбітрів відповіла, за що вони мені дали жовту картку, тому що так не може бути", — заявив Віталій Шумський.

Футбольний поєдинок закінчився з рахунком 0:2 на користь "Колоса".

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