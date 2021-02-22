Свитолина без Монфиса прилетела в Киев после Australian Open (фото)

Известная спортивная пара накануне сделала заявление о временном расставании.

Первая теннисная ракетка Украины Элиина Свитолина вернулась в Украину после выступления на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

Сейчас спортсменка находится в Киеве, о чем говорят ее фотографии в Instagram.

Свитолина разместила в соцсети фото с видом на Днепр и Парковый мост, а также кадр из закулисья одного из шоу.

Кроме того, теннисистка успела встретиться с еще одно украинской представительницей этого вида спорта Мартой Костюк.

Примечательно, что Свитолина вернулась на родину без сопровождения своего давнего бойфренда французского теннисиста Гаэля Монфиса. Накануне пара опубликовала текст в Instagram-stories, в котором спортсмены сообщили о временном расставании.

"Всем привет! Мы с Монфисом решили сделать перерыв в отношениях. Решение было невероятно сложным, ведь у нас еще сохранилась любовь друг к другу, но…Просто два лучших друга поняли, что пришло время взять паузу и помочь друг другу жить максимально радостной и полной жизнью", – заявили Свитолина и Монфис.

Напомним, первая теннисная ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступление на турнире Australian Open в Мельбурне, проиграв в 1/8 финала американке Джессике Пегуле – 4:6, 6:3, 3:6.