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Свитолина без Монфиса прилетела в Киев после Australian Open (фото)

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Элина Свитолина, Australian Open, Киев, Гаэль Монфис, Марта Костюк
Фото: slavishow.com | Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Известная спортивная пара накануне сделала заявление о временном расставании.

Первая теннисная ракетка Украины Элиина Свитолина вернулась в Украину после выступления на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

Сейчас спортсменка находится в Киеве, о чем говорят ее фотографии в Instagram.

Свитолина разместила в соцсети фото с видом на Днепр и Парковый мост, а также кадр из закулисья одного из шоу.

Элина Свитолина, Australian Open, Киев, Гаэль Монфис, Марта Костюк
Элина Свитолина, Australian Open, Киев, Гаэль Монфис, Марта Костюк

Кроме того, теннисистка успела встретиться с еще одно украинской представительницей этого вида спорта Мартой Костюк.

Элина Свитолина, Australian Open, Киев, Гаэль Монфис, Марта Костюк

Примечательно, что Свитолина вернулась на родину без сопровождения своего давнего бойфренда французского теннисиста Гаэля Монфиса. Накануне пара опубликовала текст в Instagram-stories, в котором спортсмены сообщили о временном расставании.

Элина Свитолина, Australian Open, Киев, Гаэль Монфис, Марта Костюк

  "Всем привет! Мы с Монфисом решили сделать перерыв в отношениях. Решение было невероятно сложным, ведь у нас еще сохранилась любовь друг к другу, но…Просто два лучших друга поняли, что пришло время взять паузу и помочь друг другу жить максимально радостной и полной жизнью", – заявили Свитолина и Монфис.

Элина Свитолина, Australian Open, Киев, Гаэль Монфис, Марта Костюк

Напомним, первая теннисная ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступление на турнире Australian Open в Мельбурне, проиграв в 1/8 финала американке Джессике Пегуле – 4:6, 6:3, 3:6.