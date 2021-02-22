Світоліна без Монфіса прилетіла до Києва після Australian Open (фото)

Відома спортивна пара напередодні зробила заяву про тимчасове розставання.

Перша тенісна ракетка України Елііна Світоліна повернулася в Україну після виступу на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open).

Зараз спортсменка знаходиться в Києві, про що говорять її фотографії в Instagram.

Світоліна розмістила в соцмережі фото з видом на Дніпро та Парковий міст, а також кадр із закулісся одного з шоу.

Крім того, тенісистка встигла зустрітися з ще однією українською представницею цього виду спорту Мартою Костюк.

Примітно, що Світоліна повернулася на батьківщину без супроводу свого давнього бойфренда французького тенісиста Гаеля Монфіса. Напередодні пара опублікувала текст в Instagram-stories, в якому спортсмени повідомили про тимчасове розставання.

"Всім привіт! Ми з Монфісом вирішили зробити перерву в стосунках. Рішення було неймовірно складним, адже у нас ще збереглася любов один до одного, але... Просто два кращих друга зрозуміли, що настав час взяти паузу і допомогти один одному жити максимально радісним і повної життям", — заявили Світоліна і Монфіс.

Нагадаємо, перша тенісна ракетка України Еліна Світоліна завершила виступ на турнірі Australian Open у Мельбурні, програвши в 1/8 фіналу американці Джесіці Пегула — 4:6, 6:3, 3:6.