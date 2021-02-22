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Світоліна без Монфіса прилетіла до Києва після Australian Open (фото)

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Еліна Світоліна, Australian Open, Київ, Гаель Монфіс, Марта Костюк
Фото: slavishow.com | Еліна Світоліна і Гаель Монфіс

Відома спортивна пара напередодні зробила заяву про тимчасове розставання.

Перша тенісна ракетка України Елііна Світоліна повернулася в Україну після виступу на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open).

Зараз спортсменка знаходиться в Києві, про що говорять її фотографії в Instagram.

Світоліна розмістила в соцмережі фото з видом на Дніпро та Парковий міст, а також кадр із закулісся одного з шоу.

Еліна Світоліна, Australian Open, Київ, Гаель Монфіс, Марта Костюк
Еліна Світоліна, Australian Open, Київ, Гаель Монфіс, Марта Костюк

Крім того, тенісистка встигла зустрітися з ще однією українською представницею цього виду спорту Мартою Костюк.

Еліна Світоліна, Australian Open, Київ, Гаель Монфіс, Марта Костюк

Примітно, що Світоліна повернулася на батьківщину без супроводу свого давнього бойфренда французького тенісиста Гаеля Монфіса. Напередодні пара опублікувала текст в Instagram-stories, в якому спортсмени повідомили про тимчасове розставання.

Еліна Світоліна, Australian Open, Київ, Гаель Монфіс, Марта Костюк

"Всім привіт! Ми з Монфісом вирішили зробити перерву в стосунках. Рішення було неймовірно складним, адже у нас ще збереглася любов один до одного, але... Просто два кращих друга зрозуміли, що настав час взяти паузу і допомогти один одному жити максимально радісним і повної життям", — заявили Світоліна і Монфіс.

Еліна Світоліна, Australian Open, Київ, Гаель Монфіс, Марта Костюк

Нагадаємо, перша тенісна ракетка України Еліна Світоліна завершила виступ на турнірі Australian Open у Мельбурні, програвши в 1/8 фіналу американці Джесіці Пегула — 4:6, 6:3, 3:6.